Apareció una nueva infracción más cometida en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó su uniforme diario sobre el resultado de los operativos de control del jueves.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron un automóvil por circular sin licencia de conducir; y dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labró un acta de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente; dos actas de infracción por falta de verificación técnica vehicular; cinco actas de infracción por girar a la izquierda (esta es la más cometida del título); se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido en línea amarilla.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Policiales: Un auto sospechoso y un choque
- Comenzó a aumentar el precio del ticket de tren que pasa por Chacabuco
- El nuevo resonador magnético de Chacabuco tiene una característica especial
- Se mudó la Fiscalía de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Los encontraron en el momento justo en el lugar equivocado de Chacabuco
- Inauguran el nuevo resonador del Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un vehículo en la zona rural de Chacabuco
- Video: Así fue el choque de esta mañana según una cámara de seguridad
- Policiales de Chacabuco: Intrusos y faltantes
- Queja: "¿Cobran multa por esto en Chacabuco? Suban esta foto"
- Video: Choque, vuelco y rescate en Chacabuco
- Mix: Visita rápida - Festejan aniversario - Buscan caseros para tres escuelas de Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Entre las muchas infracciones se destacó la del enganche en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario