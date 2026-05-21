jueves, 21 de mayo de 2026

Apareció una nueva infracción más cometida en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito brindó su uniforme diario sobre el resultado de los operativos de control del jueves.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron un automóvil por circular sin licencia de conducir; y dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. 

Se labró un acta de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente; dos actas de infracción por falta de verificación técnica vehicular; cinco actas de infracción por girar a la izquierda (esta es la más cometida del título); se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido en línea amarilla.

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