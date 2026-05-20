Que en paz descanse: Alcira
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- Emilia Alcira García viuda de Torreta. Falleció a los 69 años.Casa de duelo: Liniers 421. Funeral hasta las 10.00.
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