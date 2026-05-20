miércoles, 20 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Alcira

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

  - Emilia Alcira García viuda de Torreta. Falleció a los 69 años.Casa de duelo: Liniers 421. Funeral hasta las 10.00.


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