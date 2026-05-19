Municipio: "Hay una baja histórica del delito en Chacabuco"

Conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo.
La Municipalidad de Chacabuco anunció que en la actualidad se ha dado una baja histórica en la cantidad de hechos delictivos que se registran.
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Según declaraciones del intendente Rubén Darío Golia en el último mes hubo 14 hechos de los cuales se esclarecieron 8. El jefe comunal brindó declaraciones en una conferencia de prensa en el centro de monitoreo con motivo de la entrega de sillones ergonómicos para los controladores de las cámaras de seguridad, este martes.
"Hay una baja del delito, histórica", señaló el secretario Javier Estévez y recordó que cuando terminó su mandato como concejal pesaba sobre la Comisaría de Chacabuco una denuncia penal.
La reducción de delitos fue asociada la mejora en la prevención tanto por parte de la Municipalidad como de la Policía.
El subsecretario de Seguridad Mauricio Yonna informó que se estableció un plan de 7 etapas con respecto al sistema de cámaras, que incluye el reemplazo de equipos, la instalación de nuevas cámaras y la solución de los problemas de punto ciego actuales.
Otro dato es que tanto el acceso Juan XXIII como Hipólito Yrigoyen cuentan con cámaras que leen en tiempo real los números de patente de los vehículos.
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