Queja: "Que el intendente tome cartas en este asunto"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.
Así estamos en Juan Manuel de Rosas, totalmente a oscuras. Solicitamos al señor intendente que tome cartas en el asunto y solucionar esta situación. Es una inseguridad total.
Firma:
Rosa
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