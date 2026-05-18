lunes, 18 de mayo de 2026

Queja: "Que el intendente tome cartas en este asunto"

 


Nota pedida de una vecina de Chacabuco.

Así estamos en  Juan Manuel de Rosas, totalmente a oscuras. Solicitamos al señor intendente que tome cartas en el asunto y solucionar esta situación. Es una inseguridad total.

Firma:

Rosa



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