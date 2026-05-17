Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Alicia.
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- Blanca Alicia Ceres viuda de Palmentieri "Coca". Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Saavedra 375. Sepelio: 18 de mayo 11.00.
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