sábado, 16 de mayo de 2026

Esta es la moto que rompió la vidriera en Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito informó que fue retenida la moto que rompió las vidrieras de un comercio en horas de la medianoche en Chacabuco.



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Fue por falta de documentación reglamentaria sin luces, chapa patente, y contar con escape antirreglamentario.

El local está ubicado en Rivadavia y San Luis y la moto fue interceptada en La Rioja y Callao.

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