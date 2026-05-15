Además de Chacabuco San Isidro Labrador es Patrono de todas estas ciudades

Para saber.
Este 15 de mayo es el Día de San Isidro Labrador. Es el santo patrono de Chacabuco pero no es exclusivo.
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A continuación, una lista de otras localidades con las que Chacabuco comparte a San Isidro.
En Argentina, su figura es muy relevante en varias provincias:
- San Isidro (provincia de Buenos Aires): La ciudad y el partido homónimo en el Gran Buenos Aires lo tienen como su protector central.
- Cutral Có (provincia de Neuquén): También celebra su día como una de las festividades religiosas principales de la zona.
Es España donde su patronazgo es más fuerte:
- Madrid: Es el patrón principal de la capital española. Su festividad (15 de mayo) es la fiesta más importante de la ciudad.
- Estepona (Málaga): Donde se celebra una de las romerías más famosas en su honor.
- La Orotava (Tenerife): Su festividad es de Interés Turístico Nacional.
- Yecla (Murcia): También cuenta con celebraciones multitudinarias.
En México, es patrono de ciudades como Metepec (Estado de México), famosa por sus "Paseos de la Agricultura", y Comalcalco (Tabasco).
En Costa Rica es el patrono de San Isidro de El General, una de las ciudades más importantes de la zona sur del país.
En Colombia protege a numerosas poblaciones rurales, destacando municipios en Boyacá y Santander.
En Filipinas, debido a la herencia española, es el patrón de muchas localidades agrícolas, como Lucban, donde se celebra el famoso festival Pahiyas.
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