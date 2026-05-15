viernes, 15 de mayo de 2026

Además de Chacabuco San Isidro Labrador es Patrono de todas estas ciudades

 


Para saber.

Este 15 de mayo es el Día de San Isidro Labrador. Es el santo patrono de Chacabuco pero no es exclusivo.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería "El corte perfecto" en Instagram



San Isidro Labrador nació alrededor del año 1082 en Madrid, España, en el seno de una familia muy humilde, y falleció en la misma ciudad el 30 de noviembre de 1172. Durante toda su vida se desempeñó como un piadoso jornalero agrícola, convirtiéndose rápidamente en un referente de devoción y caridad para su comunidad. Entre los numerosos prodigios que se le adjudican, el más famoso es el "milagro de los ángeles", donde se asegura que seres celestiales bajaban a arar la tierra por él mientras el santo se entregaba a la oración. Debido a su inmensa fama de santidad y a los milagros constatados tras su muerte, fue beatificado el 2 de mayo de 1619 por el papa Paulo V. Apenas tres años después, el 12 de marzo de 1622, el papa Gregorio XV lo canonizó formalmente, consolidando su legado espiritual. Actualmente, es venerado globalmente como el santo patrón de los agricultores, los trabajadores del campo y de la propia villa de Madrid.

En Chacabuco, este 15 de mayo de 2026 a las 18.00 habrá una procesión en torno a la plaza San Martin. Luego, en la parroquia central de la ciudad se bendecirá la nueva imagen del santo y habrá una misa con el obispo auxiliar de Mercedes - Luján Mauricio Landra.

A continuación, una lista de otras localidades con las que Chacabuco comparte a San Isidro.

En Argentina, su figura es muy relevante en varias provincias:

- San Isidro (provincia de Buenos Aires): La ciudad y el partido homónimo en el Gran Buenos Aires lo tienen como su protector central.

- Cutral Có (provincia de Neuquén): También celebra su día como una de las festividades religiosas principales de la zona.

Es España donde su patronazgo es más fuerte:

- Madrid: Es el patrón principal de la capital española. Su festividad (15 de mayo) es la fiesta más importante de la ciudad.

- Estepona (Málaga): Donde se celebra una de las romerías más famosas en su honor.

- La Orotava (Tenerife): Su festividad es de Interés Turístico Nacional.

- Yecla (Murcia): También cuenta con celebraciones multitudinarias.

En México, es patrono de ciudades como Metepec (Estado de México), famosa por sus "Paseos de la Agricultura", y Comalcalco (Tabasco).

En Costa Rica es el patrono de San Isidro de El General, una de las ciudades más importantes de la zona sur del país.

En Colombia protege a numerosas poblaciones rurales, destacando municipios en Boyacá y Santander.

En Filipinas, debido a la herencia española, es el patrón de muchas localidades agrícolas, como Lucban, donde se celebra el famoso festival Pahiyas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- El Juzgado de Paz de Chacabuco cita a una empresa y a vecinos y familiares

- Los multaron en Chacabuco y no fue por el tamaño

- Investigaron una situación violenta que involucra a un niño de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Regresa a Chacabuco una obra de teatro y llega el "Gato" 

- Una particular situación policial en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas II

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con una enfermedad crónica 

- A disfrutar del calorcito en Chacabuco por luego se puede complicar 

- Fue inaugurado un centro cultural y deportivo en un barrio 

-Incendio.en una vivienda de Chacabuco 

- "Mantengan limpias las vías de Chacabuco"

- Alerta por estafas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Quedaron en offside en las calles de Chacabuco

- Atención: se suspenden dos trenes de pasajeros a Chacabuco








on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)