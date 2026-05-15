El Juzgado de Paz de Chacabuco cita a una empresa y a vecinos y familiares

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco (B), Secretaría Única del Dr. Miguel Angel Rossetti, cita y emplaza por once días a los titulares de la Firma:Tres Pinos SRL, y/o a sus causahabientes, si lo consideran adecuado,para que dentro de dicho plazo comparezcan a tomar intervención que por derecho corresponde en autos; el bien inmueble a usucapir, se designa catastralmente como: Circunscripción I; Sección: E; Manzana 367-C; Quinta 367; Parc. 16, Partida inmobiliaria N° 27700 del partido de Chacabuco (026). Chacabuco, abril de 2026.
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El Juzgado de Paz Letrado, de Chacabuco, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de Juana María Donata Pagano. Chacabuco, 12 de mayo de 2026.
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