Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Elizabet.
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- Liliana Elizabet Bózzolo. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Solís 12. Sepelio: 15 de mayo a las 11.00.
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