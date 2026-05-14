jueves, 14 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Elizabet.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

 - Liliana Elizabet Bózzolo. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Solís 12. Sepelio: 15 de mayo a las 11.00.

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