"Mantengan limpias las vías de Chacabuco"

Nota pedida
Hace semanas venimos limpiando lo q es el trayecto de las vías para el lado de Junín!
Volver a Chacabuquero.
El día martes limpiamos todo este trayecto del paso a nivel de la calle San Juan para que tengan buena vista cuando pasa el tren
El día martes dejamos todo limpio y hoy nos encontramos con que un ciudadano tiró ramas. Seguramente hizo poda en su casa y no tenía otro lugar donde arrojarlas.
Por favor, si ven limpio, no tiren más mugre. Es una esquina ya complicada con la cantidad de residuos que tiran y ahora porque está limpio se les antoja tirar ramas. Nosotros viajamos desde otra ciudad para venir acá y dejarla como corresponde.
Valoren el trabajo y esfuerzo que hacemos dia tras día para que tengan un paso nivel con una buena vista y no ocurra nada con el paso del tren. Al vecino que tiró las temas le pido por favor que no lo vuelva hacer.
Desde ya muchas gracias.
Firma:
Luciana, Cuadrilla de Junín.
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