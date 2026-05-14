jueves, 14 de mayo de 2026

"Mantengan limpias las vías de Chacabuco"

 


Nota pedida 

Hace semanas venimos limpiando lo q es el trayecto de las vías para el lado de Junín! 



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

El día martes limpiamos todo este trayecto del paso a nivel de la calle San Juan para que tengan buena vista cuando pasa el tren

El día martes dejamos todo limpio y hoy nos encontramos con que un ciudadano tiró ramas.  Seguramente hizo poda en su casa y no tenía otro lugar donde arrojarlas.

El Corte Perfecto, chanchería

Por favor, si ven limpio, no tiren más mugre. Es una esquina ya complicada con la cantidad de residuos que tiran y ahora porque está limpio se les antoja tirar ramas. Nosotros viajamos desde otra ciudad para venir acá y dejarla como corresponde.

Valoren el trabajo y esfuerzo que hacemos dia tras día para que tengan un paso nivel con una buena vista y no ocurra nada con el paso del tren. Al vecino que  tiró las temas le pido por favor que no lo vuelva hacer.

Desde ya muchas gracias.

Firma:

Luciana, Cuadrilla de Junín.


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