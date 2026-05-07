Se volvió un estorbo peligroso y se lo hicieron notar en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe diario sobre los controles realizados este jueves en Chacabuco.
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Se labraron 15 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Dos por conducir utilizando el teléfono celular. Una por estacionar en lugar prohibido (obstruyendo cono de visibilidad) y otra por girar a la izquierda. Se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco. Se labraron actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública
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