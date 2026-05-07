Novedades la cantidad de accidentes de tránsito en Chacabuco

Comunicado.
El Municipio de Chacabuco implementó un sistema de monitoreo y seguimiento de la accidentología en la ciudad, el cual arrojó que durante el mes de abril se registraron 20 accidentes, convirtiéndose en el mes con menor cantidad de siniestros de los últimos años.
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El relevamiento muestra además que el promedio mensual de accidentes durante este año es de 22,3, mientras que en el año 2022 el promedio alcanzaba los 33,3 accidentes mensuales.
Asimismo, el informe detalla que en el año 2022 se produjeron 400 accidentes; en 2023 fueron 369; en 2024 descendieron a 307; y en 2025 el total anual fue de 286 siniestros.
El estudio también contempla análisis de zonas, horarios y tipologías de accidentología, permitiendo obtener información precisa para continuar trabajando en políticas de prevención y concientización.
Desde el Municipio se destacó la importancia de seguir fortaleciendo el compromiso y la responsabilidad de todos los sectores de la comunidad en los distintos roles que ocupan dentro de la vía pública.
Firma: Municipalidad de Chacabuco
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