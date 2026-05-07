Un detenido en la mañana de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana la Policía de Chacabuco detuvo a un sujeto en el marco de la investigación de un robo.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del acusado se participar en la sustracción de dos televisores ocurrida anoche en Deán Funes entre Alvear y Catamarca. Al parecer, fue fundamental el dato informado antes por Chacabuquero sobre el sospechoso que anoche fue visto en inmediaciones de la cancha de River cargando un televisor.
La detención se produjo en el marco de un allanamiento.
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