Cómo pedir asistencia alimentaria en Chacabuco tras la suspensión del plan MESA

Para tener en cuenta.
Las familias que dejarán de recibir la caja del Plan Mesa Bonaerense pueden aspirar a una posibilidad alternativa, si no es que ya son beneficiarios.
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El plan Mesa consiste en una caja con productos alimenticios a la que tienen derecho todos los alumnos de la educación pública de la provincia de Buenos Aires. Es una iniciativa que data de la pandemia de coronavirus, cuando la cuarentena y restricciones dispuestas contra la enfermedad generaban problemas para que las familias al momento de acceder a ingresos y comida. Sin embargo, a pesar que se superó la situación, el plan Mesa siguió adelante. Algunas familias decidieron no retirar su caja y otras siguieron recibiendola.
Ahora el gobierno provincial decidió suspender el plan por 90 días. No obstante, aún esta semana de pudo ver a algunas personas cargando en autos y camionetas cajas en los establecimientos educativos ubicados en inmediaciones de Moreno y Entre Ríos.
Todos aquellos que siguen teniendo problemas alimentarios pueden solicitar el bolsín de alimentos de la Municipalidad de Chacabuco. El interesado debe dirigirse a los Centros de Gestión que se encuentran en los Centros Comunitarios o Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad cabecera o sus localidades. El acceso no es inmediato. Cada solicitud debería ser analizada con los datos obtendidos por una trabajadora Social. Según fuentes de la Secretaría de Desarrollo Social, en la actualidad la Municipalidad entrega alrededor de 2000 bolsines en todo el partido de Chacabuco.
En realidad, todavía no se sabe si el programa Mesa Bonaerense cambiará luego de los 90 días de suspensión.
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