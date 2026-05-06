miércoles, 6 de mayo de 2026

Anunciaron asueto municipal en Chacabuco



Comunicado.

La Dra. Sofía Nutti, Subsecretaria de Recursos Humanos, informa que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N° 690/26, se ha dispuesto asueto municipal para el día 15 de mayo de 2026 con motivo de la celebración de San Isidro Labrador, patrono de nuestra ciudad.



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Asimismo, se comunica que durante esa jornada estarán cubiertas todas las guardias, garantizando la normal prestación de los servicios esenciales.


Firma: 

Municipalidad de Chacabuco



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