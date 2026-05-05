martes, 5 de mayo de 2026

Salida de bomberos en Chacabuco

 

Esta tarde.

La sirena de bomberos de Chacabuco fue motivada por un incendio en una máquina agrícola.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en un campo ubicado sobre la ruta 191 a Salto. Tres dotaciones de voluntarios fueron enviadas al lugar.


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