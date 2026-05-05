Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Ahors es para la tarde y la noche del miércoles. Sigue siendo de nivel amarillo. Los distritos de la zona alcanzados son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. No obstante, toda la provincia y la Captial Federal estan en alerta según la imagen publicada por el organismo.
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