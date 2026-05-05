martes, 5 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

   Que en paz descanse: María.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Zulema María Parzanese viuda de Palmieri. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Espora 324. Sepelio a las 16.30


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