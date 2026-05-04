lunes, 4 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Marta.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Nélida Marta Rezk viuda de Figgini. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Bernarod de Irigoyen 125. Sepelio: 5 de mayo.

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