Que en paz descanse: Marta.
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- Nélida Marta Rezk viuda de Figgini. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Bernarod de Irigoyen 125. Sepelio: 5 de mayo.
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