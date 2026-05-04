Dejó algo que no debía en la calle y lo multaron en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo realizado este lunes en Chacabuco.
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Hubo un operativo de prevención sobre calle Entre Ríos y Villegas, con recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco, una licencia de conducir por cruzar semáforo en rojo utilizando el teléfono celular. Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas conducida por un menor de edad. Se labró un acta de intimación por ocupación indebida de la vía pública (chatarra).
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