lunes, 4 de mayo de 2026

¿Incendio en la medianoche en Chacabuco?

 

No fue lo que pareció.

La sirena de los bomberos fue motivada por un llamado que alertó sobre el incendio de un vehículo. Sin embargo, fue otra cosa.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en Alsina y La Plata. En realidad se trató de una quema controlada de hojas cerca de un auto.


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