Alternativas en Chacabuco tras la baja de dos programas asistenciales

Situación.
En las últimas semanas se han reportado las bajas o suspensiones de programas asistenciales que estaban vigentes en Chacabuco y la zona.
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Se trata del programa Mesa Bonaerense y el plan Remediar. El primero, provincial, facilitaba alimentos a las familias de alumnos de las escuelas públicos y el segundo, nacional, medicación para las personas que la necesitaran.
En lo respecta al programa alimentario, se está desarrollando una suspensión por 90 días. Desde el Consejo Escolar se informó que a la par hubo un incremento del 30 por ciento en el presupuesto del servicio alimentario escolar. El Gobierno provincial podría implementar algún tipo de asistencia pero a través de los Municipios.
En cuanto al Remediar, el gobierno provincial anunció que a través del programa Medicamentos Bonaerenses, enviará a los municipios 45 fármacos para combatir enfermedades prevalentes.
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