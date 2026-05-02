Que en paz descanse: Mario.
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- Walter Mario Sampaolesi. Falleció a los 63 años. Casa de duelo: pasaje 3 del barrio Alcira de la Peña. Sepelio a las 15.00.
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