sábado, 2 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Mario.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

-  Walter Mario Sampaolesi. Falleció a los 63 años. Casa de duelo: pasaje 3 del barrio Alcira de la Peña. Sepelio a las 15.00.

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