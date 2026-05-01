"Intendente Golía estamos cansados de esta falta de respeto"

Nota pedida.
Vecinos de calles Ituzaingó, Mateo Muro, Rizzi y Perón exigimos al intendente o a quien corresponda que solucione el tema motos 5 y media de la mañana y seguian con los ruidos de esos escape.
Volver a Chacabuquero.
Es una problemática que ya supera todos los límites porque sobrepasa nuestros derechos. Somos personas trabajadoras que merecemos descansar, y si sos padre, madre y sabes que tu hijo tiene una moto en esas condiciones hacé tu parte como tal. La educación empieza por casa, se adueñan de la calle y de nuestro derecho a descansar tranquilos.
Intendente, escuche este pedido , no nos basta con que saquen 2 motittos sin plásticos. Estamos cansados ya de esta falta de respeto. Actuen antes de que esto pase a mayores. Traigan ayuda, compacten las motos, porque se la devuelven como si fuera una herramienta que usan para laburar, Basta de motos ruidosas. Exigimos una solución.
Firma:
Karina
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