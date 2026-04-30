No vieron la subida y fue demasiado tarde

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre los operativos realizados en la ciudad.
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Chanchería El corte perfecto
Se retuvo una motocicleta con escape antirreglamentario en conjunto con policía comunal; se labraron un acta de infracción por conducir hablando por teléfono celular; dos por estacionar en línea amarilla (obstruyendo entradas a garaje); seis por girar a la izquierda; 13 por estacionar sobre la ciclovía; na por poda sin autorización; tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas conducida por menor de edad y dos estacionadas por falta de luces y chapa patente; un acta de intimación por tener un vehículos en estado de abandono en la vía pública
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