miércoles, 29 de abril de 2026

Le chocaron el auto en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró otra accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Feria de emprendedores en Correa 129 este viernes 1 de mayo de 2026

Un auto estacionado fue colisionado por Otto. La dueña del rodado estacionado llamó a la Policía. Ocurrió en Alsina entre Villegas y La Plata.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Un procedimiento poco común ocurrió en Chacabuco

- Más datos del choque y algo más en la ciudad de Chacabuco

- Cayó "la ruidosa" en Chacabuco

- Encontró algo que la espantó en su casa en Chacabuco

- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco 

- Quedaron atravesados y se lo hicieron sentir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Exclusivo: Así es la denuncia penal presentada por Moro en Chacabuco

- Se concretaron los trámites en la Ciudad de Buenos Aires

- Necrológicas II

- Moro hizo una presentación en la Fiscalía de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Mix:

- Locro y homenaje

- Falleció un accidentado

- Actores reconocidos actúan en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hallazgo en el centro de Chacabuco

- Reunión para afianzar la educación universitaria en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)