Exclusivo: Así es la denuncia penal presentada por Moro en Chacabuco

Sin precedentes.
Chacabuquero tuvo acceso a una copia de la denuncia penal radicada en la Fiscalía de Chacabuco por Hugo Moro, funcionario municipal.
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Se trata de un hecho sin precedentes en Chacabuco, porque en el fondo estan Meta, Facebook y los medios que ofrecen para compartir información y opiniones en las redes sociales.
Otra situación inédita es que los denunciados son anónimos, aunque publican a través de una página de Facebook. Si se tratara de personas jurídicas o físicas estas podrían solicitar que se aplique la doctrina de real malicia, que indica que cuando es un funcionario público el que se siente agraviado, se invierte la carga de la prueba y es este el que debe probar que no ha cometido la falta o delito del que se lo acusó por un medio de comunicación.
El otro beneficio de estar identificado como periodista es que en Argentina ya hace años que están despenalizadas las calumnias e injurias cuando la información está referida a cuestiones públicas. Eso sí, el agraviado por ir por la vía civil y solicitar algún tipo de reparación.
Resumen de la presentación de Moro:
Denunciante: Hugo Hernán Moro, funcionario municipal a cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales y Enlaces Comunitarios en Chacabuco.
Denunciados: Personas desconocidas que administran la página de Facebook denominada "Chacabuco Reclama".
Fecha de los hechos: La publicación considerada agraviante fue difundida el 26 de abril de 2026.
El Incidente
Contenido de la publicación: Se difundió un mensaje anónimo e infografías cuestionando cómo un funcionario con un sueldo de $1.200.000 puede poseer una moto de $24 millones, una camioneta 4x4, una lancha, y propiedades (cabañas y terrenos) en Córdoba.
Alegato del denunciante: Moro afirma que estas acusaciones de enriquecimiento ilícito son absolutamente falsas, carecen de sustento fáctico y tienen el único fin de dañar su honor y reputación ante la comunidad.
Encuadre Jurídico
La denuncia solicita investigar la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Argentino:
Calumnias (Art. 109): Por la falsa imputación de un delito concreto (enriquecimiento ilícito).
Injurias (Art. 110): Por expresiones que buscan deshonrar y desacreditar su imagen pública.
Difusión (Art. 113 y 114): Se responsabiliza a quienes publiquen o reproduzcan dichas calumnias por medios masivos.
Medidas Solicitadas
Identificación: Se pide que el Ministerio Público Fiscal requiera a Meta Platforms Inc. (Facebook) los datos técnicos (IP, registros de acceso, nombre, correo y teléfono) para identificar a los administradores de la página.
También hay una medida cautelar que no se difunde porque podría interferir en el desarrollo de la investigación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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