Que en paz descanse: Delma.
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- Delma María Tilli viuda de Zampini. Falleció a los 85. Casa de duelo: Olavarría 376. Sepelio a las 13.00.
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