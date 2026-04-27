lunes, 27 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Delma.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Delma María Tilli viuda de Zampini. Falleció a los 85. Casa de duelo: Olavarría 376. Sepelio a las 13.00.

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