Mix de Chacabuco: Nuevo jefe policial - Compraron máquinas - Recogen aceite y algo más

Breves.
Jefe. El Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, informó este mediodía que el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en nuestra jurisdicción cuenta con un nuevo titular: el Oficial Ayudante Andrés García, quien desde hoy asumió formalmente al frente de la dependencia.
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En el marco de esta presentación, también se dio la bienvenida al Jefe de Zona Región Norte I, Comisario Inspector Julio Comezaña, quien acompañó este importante proceso institucional.
Máquinas. El Intendente Municipal, Darío Golía, presentó este lunes la nueva maquinaria adquirida por el Municipio para fortalecer y mejorar el Plan de Bacheo que lleva adelante a través del área de Obras Públicas.
Entre las adquisiciones se encuentra un Motopisón compactador a nafta, un grupo electrógeno que le genera energía independiente a los trabajadores para realizar sus tareas, una mezcladora y una sopladora para la limpieza previa al bacheo. Además, llegó el material necesario para dichas tareas, el fresado y adhesivo asfáltico
Recogida. El martes 5 de mayo de 9.00 a 11.30 en la plaza Belgrano habrá una jornada municipal de recolección de aceite vegetal usado y pilas agotadas. Impulsa la Municipalidad de Chacabuco.
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1 comentario:
Bueno prueben las en espora y junin
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