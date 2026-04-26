Daño en una vivienda en una zona caliente de Chacabuco

Seguridad.
Esta tarde se detectó un daño en una vivienda ubicada en una zona de Chacabuco donde ya hubo robos.
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La Policía llegó al lugar dado que se activó una alarma dado que no había moradores en ese momento. Tras una inspección se encontró una ventana dañada.
Tal vez se trató de un intento de robo que fue impedido por el disparo de la alarma. Ocurrió en la calle Costa Rica continuación.
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