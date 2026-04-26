domingo, 26 de abril de 2026

Daño en una vivienda en una zona caliente de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Seguridad.

Esta tarde se detectó un daño en una vivienda ubicada en una zona de Chacabuco donde ya hubo robos.



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Chanchería el corte perfecto
Chanchería El Corte Perfecto

La Policía llegó al lugar dado que se activó una alarma dado que no había moradores en ese momento. Tras una inspección se encontró una ventana dañada. 

Tal vez se trató de un intento de robo que fue impedido por el disparo de la alarma. Ocurrió en la calle Costa Rica continuación.


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