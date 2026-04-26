Persiste la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una nueva alerta para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es por vientos fuertes, de nivel amarillo, hasta las 24.00 de este domingo. No obstante, están pronosticados vientos para la madrugada del lunes.
Este domingo por la noche el área podría ser afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Los distritos cercanos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Sin embargo, toda la Provincia está afectada en la costa el nivel es naranja.
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