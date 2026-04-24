Se hizo el Pancho Dotto y ahora tendrá que pagar en Chacabuco

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La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos llevados a cabo este viernes en Chacabuco.
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Se realizó un operativo de prevención y recorrido de móviles y motos conjuntamente con policía comunal sobre calle 25 De Mayo y Uspallata, 12 De Febrero y Arenales.
Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de chapa patente y casco; se labraron ocho actas de infracción por girar a la izquierda; se retuvieron 14 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y un acta de infracción por conducir hablando por teléfono celular (como le pasó a Pancho Dotto el año pasado); se retuvo un automóvil porque el dueño no dio cumplimiento con el acta de intimación por vehículo en estado de abandono. Y se labraron dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.
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