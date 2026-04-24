viernes, 24 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Susana.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - María Susana Márquez. Falleció el 23/4/26, a los 77 años. Casa de duelo: Balcarce 127. Sepelio a las 15.00

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