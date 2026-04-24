Que en paz descanse: Susana.
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- María Susana Márquez. Falleció el 23/4/26, a los 77 años. Casa de duelo: Balcarce 127. Sepelio a las 15.00
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