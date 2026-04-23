Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco

Breves.
Agraria. El intendente Rubén Darío Golía recibió esta mañana en su despacho a las autoridades de la Federación Agraria Argentina y la Comisión de Chacabuco: Claudio Angeleri Vicepresidente Segundo y Secretario Gremial de la Federación Agraria Argentina a nivel Nacional, Roxana Franco presidente de la Federación Agraria filial Junin y Néstor Pereyra de Federación Agraria Filial Salto Director del distrito 7 al que pertenece Chacabuco.
Botones. La Subsecretaría de. Seguridad informó que se instaló el botón antipático en los teléfonos celulares de los empleados de la Fiscalía de Chacabuco.
Homenaje. El 2 de mayo a las 21.00 se presentará en el Testro Italiano "El Soldado Serrucho", un homenaje en vida al ex combatiente de Malvinas Carlos Daluisio. Dirige Carlina Sampietro y participan Augusto Cuello, Dante Milán Daix, Genaro Ocampo, Thiam De la Vega, Norma Zabaglio, Diego López, María D'Alessandro y Jorge Basile.
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