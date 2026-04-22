miércoles, 22 de abril de 2026

Vecinos citados por el juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Mauricio Ires Y Nibia Amade

- Margarita Parasole

- Pascuala Margarita Nicola

- Antonio Acosta Y Gladys Victoria Gonzalez

- Irene Elsa Armanini.

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