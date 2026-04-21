Más datos del choque en cadena en Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía se registró u choque en cadena en Chacabuco.
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Participaron tres autos. En principio no hubo heridos de gravedad. Ocurrió en San Martín entre Solís y Falucho. El vehículo que sufrió más daños es el que quedó en el medio. Justamente fue trasladada al Hospital una menor de 16 años que iba en ese rodado.
Participaron un FIAT Cronos guido por una mujer de apellido Carbonetti; un VW Gol conducido por una mujer de apellido Russo quien estaba acompañada por su hija adolescente, y un Toyota Corolla guiado por una vecina de apellido Pelaez quien iba con dos hijos menores de edad.
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