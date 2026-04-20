lunes, 20 de abril de 2026

Tres alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió 3 alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Son por lluvias, de nivel amarillo, para la mañana y noche de este lunes y la madrugada del martes.

Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Hay que tener en cuenta que están pronosticadas lluvias de variadas intensidades hasta la tarde del martes.


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