Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
En una jornada marcada por la inestabilidad fue emitido otra alerta meteorológica para la zona de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es por tormentas para la tarde de este día domingo, de nivel amarillo. También se mantiene la alerta para la mañana del lunes. La probabilidad de precipitaciones se extiende hasta el martes.
Durante la madrugada de este domingo hubo lluvias. El registro de los bomberos voluntarios de Chacabuco midió 3 milímetros. También se interrumpió el servicio eléctrico en algunos puntos de Chacabuco.
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