Conflictos en Chacabuco terminaron con personas en el Hospital

Esta tarde.
Esta tarde se reportaron dos conflictos entre vecinos que terminaron con personas en la Guardia del Hospital municipal.
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El primero de ellos fue un altercado entre dos mujeres. Una de ellas presentó escoriaciones en el rostro. Fue trasladada por la Policía al nosocomio local para confirmar las lesiones como paso previo a la radiación de una denuncia. Como las partes son familiares tomó intervención la Comisaría de la Mujer.
Por otro lado, hubo un entredicho entre dos vecinos porque uno acusó al perro del otro de morder a su hija de 8 años. Esta última fue trasladada de manera particular a la Guardia del Hospital para que le realizaran curaciones.
El primer incidente ocurrió en inmediaciones se Elguea - Román y Larrea, y el segundo en Inmediaciones de Máximo Gil y Vélez Sarsfield.
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