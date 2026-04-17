Padres de Chacabuco preocupados por unos videos íntimos

Alerta.
Lectores de Chacabuquero expresaron su preocupación por videos y fotos prohibidos.
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Los mismos estarían siendo compartidos en un grupo de WhatsApp al que sus hijos son agregados súbitamente. El material sexual y ultraviolento expuesto es directamente ilegal y su difusión podría acarrear problemas. Es por esto que se recomienda: revisar los teléfonos de los menores, no difundir los videos y las imágenes, realizar la denuncia del grupo en WhatsApp y eliminarlo, borrar las imágenes de los teléfonos de los menores y denunciar la situación en la Comisaría para que se investigue la situación. Obviamente es alguien que conoce el número de los menores aquel que los agrega. Por otro lado, parece una cadena para difundir el material prohibido. Lo recomendable es dejar de compartirlo y cortar la cadena.
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