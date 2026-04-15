Este auto fue secuestrado tras una particular situación en Chacabuco

Tránsito. Se incluye el informe diario de Tránsito.
El personal de la Subsecretaría de Tránsito secuestró este miércoles un auto por una situación particular.
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Los agentes observaron que el conductor iba circulando mientras hablaba por teléfono celular. Pero al pedirle la documentación reglamentaria, se dieron cuenta que tenía la licencia de conducir vencida. Ocurrió en Miguel Gil y Vélez Sarsfield.
Tránsito también labró un acta de infracción por estacionar sobre la vereda; y actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido; un acta de infracción por sacar tierra a la vía pública. Se labraron 8 actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública. Se labró un acta de infracción por circular a contramano. En el operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Ituzaingó y Pellegrini se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Dos licencias de conducir por circular sin casco.
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