Policías en un supermercado de Chacabuco por una situación particular

Esta tarde.
Esta tarde se registró una situación en un comercio de Chacabuco que requirió presencia de la Policía.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, dos personas de sexo femenino y masculino fueron acusados de llevarse mercadería sin pagar en otra oportunidad y los responsables del negocio, un supermercado, las retuvieron esta tarde hasta que llegó la Policía.
Ambas personas fueron trasladadas a la Comisaría.
Dos patrulleros de la Comisaría concurrieron al lugar.
Ocurrió en inmediaciones de Alfonsín y Rivadavia.
Foto: Google Maps
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