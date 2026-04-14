martes, 14 de abril de 2026

Policías en un supermercado de Chacabuco por una situación particular

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró una situación en un comercio de Chacabuco que requirió presencia de la Policía.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, dos personas de sexo femenino y masculino fueron acusados de llevarse mercadería sin pagar en otra oportunidad y los responsables del negocio, un supermercado, las retuvieron esta tarde hasta que llegó la Policía.

Ambas personas fueron trasladadas a la Comisaría.

Dos patrulleros de la Comisaría concurrieron al lugar.

Ocurrió en inmediaciones de Alfonsín y Rivadavia.

Foto: Google Maps

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