Tránsito siguió apuntando a las motos de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó detalles de las tareas realizadas este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Arenales y Belgrano con recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad
Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y 12 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
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