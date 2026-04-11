sábado, 11 de abril de 2026

Traslado en avión sanitario sobre Chacabuco

 


Beba.

Esta semana se concretó el traslado en avión sanitario de una beba de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La pequeña de 1 mes de vida se encontraba en La Plata por una intervención quirúrgica. Luego de eso se fue volando hasta Junín para seguir bajo control médico.

La beba es prematura y muchos vecinos acompañaron su recuperación con cadenas de oración .

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