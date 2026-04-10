viernes, 10 de abril de 2026

Construyen la Casa del Deportista en Chacabuco

 


Y algo más.

Ha comenzado la construcción de la Casa del Deportista en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de un proyecto de la Dirección de Deportes que será un lugar para albergar a los competidoras de distintas disciplinas que vengan a la ciudad. La obra se está llevando a cabo en el predio de la Pista Municipal de Ciclismo.

Cabe recordar que históricamente el Municipio ha recibido a deportistas. Se los solía alojar en las instalaciones del Hogar del Niño, los fines de semana.

Por otro lado, esta noche ante el Palacio Municipal, a las 20.00 se presentará oficialmente la fecha del Karting del Centro que se correrá este fin de semana en el Circuito Los Sauces de la ruta 30. Los aficionados podrán ver los vehículos y a los pilotos.

Las finales se corren el domingo desde las 9.00.


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