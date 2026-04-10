Mix: Rurales vacunados - Habilitaciones - Premiados

Breves.
Vacunados. Afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de Chacabuco recibieron vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina por parte de personal del Área de Salud municipal. El operativo fue coordinado por el responsable de la seccional Miguel Conde y la directora de Salid Celeste Trotti.
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Habilitaciones. La oficina de Habilitaciones de la Municipalidad de Chacabuco, informa que en el mes de marzo se realizaron, nueve, nuevas habilitaciones y siete, regularizaciones en los siguientes rubros: Salón destinado P/ alquiler de fiestas y reuniones; Agroservice y venta al por mayor de combustibles; Oficina comercial, expendio de agroquímicos, fertilizantes, semillas y combustibles, comercialización de cereales; Agroquímicos y fertilizantes; Granja; Taller mecánico; Confitería; Reparación de máquinas y equipos.
Premiados. La Fundación del Hospital Municipal informó que fueron entregados los premios a los ganadores del último sorteo mensual que correspondió a marzo de 2026.
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