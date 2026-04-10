Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Justino.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Justino Villarte Vélez. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Alvear 330. Sepelio: 11 de marzo a las 10.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pedido de informes por una contratación de la Municipalidad de Chacabuco
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Inquietud por los allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Estuvo picante la primera asamblea del presupuesto participativo de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pusieron la mira en el secuestro de las motos en Chacabuco
- Piden Justicia para un caballo retobado en Chacabuco
- Queja de alumnos de un Instituto de Chacabuco
- Convocan a propietarios de la quinta 424
- Así encontraron fallecida a la mujer buscada en Junín
- Martillero de Chacabuco toma medidas contra la inseguridad
- Averiguación de paradero en la zona de Chacabuco
- Asamblea por obras en un barrio
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco
- Instalaron cámaras de seguridad en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario