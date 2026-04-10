viernes, 10 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Justino.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Justino Villarte Vélez. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Alvear 330. Sepelio: 11 de marzo a las 10.00.

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