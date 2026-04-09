Piden Justicia para un caballo retobado en Chacabuco

Ciudad
Una entidad civil vinculada a la defensa de los animales pidió que se investigue las secuelas que pudo haber sufrido un caballo que se resistió a ser arriado en Chacabuco.
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Se trata de Segunda Oportunidad Animal, que tiene una activa posición en la comunidad local y suele realizar publicaciones en una página de Facebook. La misma se hizo eco de un video que círculó en las redes sociales este jueves en el que se ve como un equino es arrastrado con una soga por un auto particular.
Desde Segunda Oportunidad Animal se le pidió al autor del video que radique una denuncia ante la Fiscalía de Chacabuco. En caso que el animal no haya sufrido lesiones, se reclamó que tome intervención la Dirección de Bromatología.
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