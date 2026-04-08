miércoles, 8 de abril de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

   

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Héctor Fabián Sereno, 1 de abril de 2026

.



Volver a Chacabuquero


El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco

- Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona

Todavía se habla de esto:

- Mix:

- Infracciones en el centro

- Aporte

- Obra en el Hospital 

- Video: Se llevó algo de una vereda de Chacabuco

- Mix:

- Feria en la plaza

- Muni en tu barrio

- Cena

- Olimpíadas de Adultos Mayores en Chacabuco

- Empresa de Chacabuco firmó un importante acuerdo para su producción

- Necrológicas I

- Le robaron en Chacabuco e hizo una promesa

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Bomberos: accidente en la ruta 7 en Chacabuco







 

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)