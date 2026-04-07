Que en paz descanse: Olga.
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- Isolina Olga Leguizamón, falleció a los 92 años. Casa de duelo: Barrii Parque Azul casa 43. Sepelio a las 16.00
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