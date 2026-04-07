martes, 7 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Olga.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Isolina Olga Leguizamón, falleció a los 92 años. Casa de duelo: Barrii Parque Azul casa 43. Sepelio a las 16.00


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